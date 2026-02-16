Hasbi Dede, CHP MYK kararıyla disipline sevk edildi

Hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmıştı.

İfadesinin ardından 9 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dede, 10 Şubat’ta savcılık tarafından yeniden ifadeye davet edilmişti. Savcılıktaki işlemler sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BirGün’ün ulaştığı soruşturma detayına göre, Hasbi Dede’nin, 16 yaşındaki kız çocuğunu mesaj ile taciz ettiği belirtilmişti. Dede’nin, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu" işlediği belirtilen soruşturma dosyasına, kız çocuğuna atılan mesajlar da yansımıştı.