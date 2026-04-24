Hasbi Dede'ye taciz suçlaması: Davada tanıklar dinlendi

Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasından yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada aralarında Dede’nin eşinin de bulunduğu 8 tanık dinlendi.

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Hasbi Dede’nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Tuana’nın ailesi ile tutuksuz yargılanan Hasbi Dede duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bulundu.

Duruşmada, aralarında Hasbi Dede’nin eşinin de olduğu 8 tanık dinlendi. Mahkeme, mağdur taraf avukatlarının dinlenen tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etmesi üzerine, mağdur vekillerine beyanda bulunmaları, Cumhuriyet savcısına da esas hakkındaki mütalaasını sunması için gelecek celseye kadar süre verdi.

Dede hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Nisan’a erteledi.

HASBİ DEDE HAKKINDA TACİZ İDDİASI

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta iddiaya göre; lise öğrencisi Tuana E.T'ye (16) sosyal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede’nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP’li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

ÇOCUK İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Tuana E. T'ye 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışırken Adem Hasbaş yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.