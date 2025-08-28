Haşdi Şabi ikilemi

Dış Haberler

Ortadoğu’yu İran etkisinden temizlemek isteyen ABD’nin baskısı altındaki Irak hükümeti, parlamentoda oylama aşamasına gelen ve Haşdi Şabi’ye kurumsal statü kazandırmayı öngören yasa tasarısını geri çekti. Washington, tasarıyı Şii siyasetinin güçlü olduğu Irak’ı İran’ın uydusu haline getireceğini söyleyerek Bağdat’ı ekonomik yaptırımlarla tehdit etmişti.

ABD TEHDİT ETTİ

Irak Parlamento Başkanı Mahmud el Meşhedani’nin hukuk danışmanı İbrahim Dileymi, Rudaw’a yaptığı açıklamada Başbakan Muhammed Şiya es Sudani’nin Şii grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi toplantısında “tasarının geri çekilmemesi halinde ABD’nin ağır yaptırımlarının Irak’ı harap edebileceği uyarısı” yaptığını söyledi. Dileymi, “ABD’nin sadece ekonomik yollarla Irak’ı felç edebileceğini” söyledi.

Sudani’nin uyarısının ardından Koordinasyon Çerçevesi içinde tasarının geri çekilmesi kararı alındı.

OPERASYON UYARISI

Meşhedani hafta başında Nuceba TV’ye yaptığı açıklamada da Haşdi Şabi’nin kara savaşlarında yetenekli olduğunu belirterek grubun güvenlik güçlerinden uzaklaştırılmasının “olası bir kara saldırısı planına işaret ettiğini” söylemişti.

“Amerika ve İsrail, Haşdi Şabi yasasının onaylanmaması yönünde Irak makamlarını gizlice tehdit ediyor” diyen Meşhedani, “ABD’nin Haşdi Şabi’yi ortadan kaldırma ısrarı, Irak’a karşı bir kara operasoyunun önünü açıyor” demişti.

Şii silahlı grup Nuceba Hareketi’nin Siyasi Büro üyesi Mehdi Kaabi de Rûdaw’a yaptığı açıklamada, tasarının hükümet tarafından geri çekildiğini doğruladı.

Kaabi, kararın “ABD’nin yoğun ve sürekli baskılarının sonucu” alındığını belirterek dış müdahalelere tepki gösterdi. Parlamento üyelerinin girişimlerinin süreceğini belirten Kaabi, “geniş bir mutabakat sağlanmadıkça tasarının geçmesinin zor gözüktüğünü” kaydetti.

ŞİİLERDE FİKİR AYRILIĞI

Şii milletvekillerinden Javad Yasari de Şii fraksiyonlar arasındaki görüş ayrılıklarına dikkat çekerek tasarının geri çekilmesinde Kürt ve Sünni grupların muhalefetinin de etkili olduğunu söyledi.

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Üyesi Muhammed Şamari ise Kurdistan24’e verdiği demeçte, Şii Koordinasyon Çerçevesi içindeki bazı fraksiyonların ABD ve İngiltere’nin tehditleri nedeniyle projenin geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi. Şamari, dış aktörleri tasarının geçmesini engellemekle suçladı.

El Sadıkun fraksiyonundan Hüseyin Amir de Irak’a yönelik herhangi bir yaptırım beklemediklerini belirtirken tasarıya yönelik iç ve dış baskıların olduğunu kaydetti. Amir, El Sadıkun ve diğer bazı fraksiyonların tasarının geçirilmesinde ısrarcı olduklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, bu ayın başında yaptığı açıklamada ülkesinin Irak’ın gerçek egemenliğini desteklediğini belirterek, Irak’ı “İran’ın uydu devletine” dönüştürecek Haşdi Şabi yasa tasarısına karşı olduğunu söylemişti.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in Irak Temsilcisi Ayetullah Mucteba Hüseyin ise ABD’nin Irak’ta Haşdi Şabi’yi silahsızlandırma veya dağıtma yönündeki taleplerinin “kısır bir hayal” olduğunu kaydetmişti.

HAŞDİ ŞABİ TASARISI

Irak medyasında “Haşdi Şabi yasa tasarısı” olarak anılan yasa, şu anda Irak Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ama yarı özerk statüde faaliyet gösteren örgütün tamamen ayrı bir güvenlik kurumu haline gelmesini amaçlıyor.

Irak Bakanlar Kurulu tarafından 25 Şubat 2025’te onaylanan ve parlamentoda iki kez okunan 18 maddelik yasa tasarısı, yalnızca nihai oylama aşamasındaydı. Tasarı, Haşdi Şabi’yi Savunma ve İçişleri bakanlıklarıyla benzer bütçeye sahip kurumsal bir askeri güç haline getirirken silahlı güçlere kalıcı bir statü ve geniş yetkiler tanınmasını öngörüyordu.

GENİŞ BÜTÇE VE YETKİLER

Haşdi Şabi’ye bakanlık seviyesinde yetkiler tanınırken örgütün liderinin Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olması öngörülüyordu. Tasarıya göre, Haşdi Şabi, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı olmadan doğrudan başbakana bağlanacak. Haşdi Şabi, kendi Genelkurmay Başkanlığı, operasyonel komutanlıkları ve eğitim akademisiyle donatılacak.

2014 yılında IŞİD’e karşı mücadele etmek için Ayetullah Ali Sistani’nin çağrısıyla kurulan örgütün 238 binden fazla üyesi bulunuyor. 2016’da çıkarılan Haşdi Şabi Otoritesi Yasası, örgütü orduya bağlayarak kuruluşundan itibaren yürüttüğü askeri ve güvenlik faaliyetlerine hukuki bir temel oluşturmayı hedefliyordu. Şii milislerin çatı örgütü olarak ortaya çıkan Haşdi Şabi, askeri operasyonların yanı sıra Koordinasyon Çerçevesi ile hükümette söz sahibi hale geldi.