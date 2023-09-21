Hasköy Kültür ve Sanatevi'nden yeni sezon buluşması

Hasköy Kültür ve Sanatevi'nin yeni sezon için açılış buluşması 23 Eylül Cumartesi günü saat 14.00 ile 22.00 arasında Hasköy Parkı'nda düzenlenecek.

Kültür Sanat 21.09.2023 10:36 Giriş: 21.09.2023 10:36

Güncelleme: 21.09.2023 10:43 Kaynak: Haber Merkezi

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