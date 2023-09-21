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Hasköy Kültür ve Sanatevi'nden yeni sezon buluşması

Hasköy Kültür ve Sanatevi'nin yeni sezon için açılış buluşması 23 Eylül Cumartesi günü saat 14.00 ile 22.00 arasında Hasköy Parkı'nda düzenlenecek.

Kültür Sanat
  • 21.09.2023 10:36
  • Giriş: 21.09.2023 10:36
  • Güncelleme: 21.09.2023 10:43
Kaynak: Haber Merkezi
Hasköy Kültür ve Sanatevi'nden yeni sezon buluşması

Beyoğlu'nun Hasköy semtinde bulunan Hasköy Kültür ve Sanatevi, yeni sezon için açılış buluşması düzenliyor.

23 Eylül Cumartesi günü Hasköy Parkı'nda gerçekleşecek buluşma, saat 14.00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek.

Buluşma kapsamında çocuk atölyeleri, etkinlikler, performans gösterileri ve Taylan Zara konseri gerçekleştirilecek.

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