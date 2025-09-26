Hasoğlu Apartmanı davası, bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Yaşanan can kayıplarının ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda; müteahhitler Mahmut Nedim Evli ve Mahmut Portakal, müteahhit ve statik proje müellifi Ünal Gökbulut, şantiye şefi Adem Turan, yapı denetim şirket yetkilisi ve statik proje-uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, yapı denetim şirket yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk, kontrol elemanı Yusuf Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Öte yandan, binanın inşa edildiği dönemde Adıyaman Belediyesi'nde görevli olan yapı kontrol müdürleri Bekir Bilgin ve Ferhat Bülent Özer, yapı kontrol şefi İrfan Günay Çelik, mimar Hümeyra Taş, jeoloji mühendisi Fahri Yılancı, inşaat mühendisi Mehmet Fatih Boybey, inşaat teknikerleri Mahmut Sağlam ve Tulgay Sarıkaya hakkında da aynı suçtan dava açıldı. İki dosyada birleştirildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hasoğlu Apartmanı davasının 4. duruşmasında Cumhuriyet savcısı, mütalaasında eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi.

"ADALET YERİNİ BULANA KADAR, SUSMAYACAĞIZ"

Depremde kardeşi ve yengesini kaybeden Hüseyin Göksu, süreci değerlendirdi. Göksu, "Bizler için her gün bir acı, her an bir boşluk. Evlatlarımızı, kardeşlerimizi, annelerimizi ve babalarımızı kaybettik; ama sevdiklerimizin ardından tek isteğimiz hala adaletin yerini bulmasıdır" dedi.

İlk bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" olduğunu hatırlatan Göksu, şunları kaydetti:

"25 canın yaşamını yitirdiği bu faciaya sebep olan sorumlular, bilirkişi raporlarıyla asli kusurlu olarak belirlenmişken, hala hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Her gün, bu adaletsizlikle yüzleşiyoruz. Her gün, vicdanlarımızı, yüreğimizi ve sabrımızı sınayan bir bekleyiş içindeyiz. Biz buradayız çünkü sesimizi duyurmak, sevdiklerimizin adını yaşatmak istiyoruz. Biz buradayız çünkü adalet bir gün gecikirse, yarın başka acılar da kaçınılmaz olur.

Bugün buradan ilan ediyoruz: Adalet yerini bulana kadar, susmayacağız. Sorumlular hesap verene kadar, geri adım atmayacağız. Vicdanlarımızı susturamayacaklar, acımızı görmezden gelemezler. Hasoğlu Apartmanı'nda kaybettiklerimiz yalnızca rakam değil; onlar birer umut, birer hayat, birer gelecekti. Ve biz, onların sessiz çığlığını herkese duyurmak için buradayız. Adaletin gecikmesine izin vermeyeceğiz. Sesimizi duymayan vicdanlara haykırıyoruz: Biz buradayız, adalet için buradayız, sevdiklerimiz için buradayız."