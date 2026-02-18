Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin hayatını kaybetti

Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren halk ozanı Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin yaşamını yitirdi. Gültekin, bir süredir kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Gültekin'in ölüm haberini DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, duyurdu. Yeter Gültekin'in Köln'de defnedileceği öğrenildi.

DEM Partili Fırat, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hasret Gültekin’in eşi sevgili Yeter Gültekin’in Hakk’a yürüdüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamında yaşamını yitiren canımız Hasret Gültekin’in ardından, sevgili Yeter Gültekin yalnızca bir eşin yasını tutmadı; aynı zamanda hakikat ve adalet mücadelesi verdi. 33 yıl boyunca adalet talebinden bir an olsun geri durmadı.

Katliamın unutulmaması, insanlık suçu olarak tanınması ve sorumluların hesap vermesi için yılmadan mücadele etti. Sevgili Yeter Gültekin’in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Devri daim olsun, mekânı pak olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."