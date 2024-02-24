Hassa’da araç yangını

Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Çınarbaşı Mahallesi’nde bir araçta yangın çıktı. Araç sahibinin 112’yi aramasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak, yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.