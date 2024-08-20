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Hassa’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 21:17
  • Giriş: 20.08.2024 21:17
  • Güncelleme: 20.08.2024 21:17
Kaynak: İHA
Hassa’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Hassa ilçesi Gülkent kavşağında meydana geldi. C.G. idaresindeki Ford marka 35 DMV 75 plakalı otomobil, O.S. 31 AJN 978 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada 31 AJN 978 plakalı otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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