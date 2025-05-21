"Hassasiyetimizin bir göstergesi olarak" sözleriyle duyurdu: Dervişoğlu'ndan Hasan Toktaş açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen ve CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'yı hedef alan cinsiyetçi mesajla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildiren Dervişoğlu, süreç tamamlanana kadar bu konudaki hassasiyetlerinin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğini duyurdu.

Dervişoğlu ayrıca İYİ Partili kadın milletvekilleri Şenol Sunat, Ayyüce Türkeş Taş ve Selcan Taşçı'nın Asu Kaya'yı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Müsavat Dervişoğlu'nun X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir.

Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın yaptığı açıklama nazarımda muteberdir.

Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum.

İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim.

Ayrıca partimizin kadın milletvekilleri Sayın Şenol Sunat, Sayın Ayyüce Türkeş Taş ve Sayın Selcan Taşçı, Sayın Asu Kaya’yı ziyaret edip konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklardır.

Aziz milletimizin bilgisine sunarım.

Saygılarımla."

Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir.

Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) May 21, 2025