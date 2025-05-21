"Hassasiyetimizin bir göstergesi olarak" sözleriyle duyurdu: Dervişoğlu'ndan Hasan Toktaş açıklaması
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen ve CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'yı hedef alan cinsiyetçi mesajla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere parti içi görevlendirme yaptı. Dervişoğlu, Hasan Toktaş'ın yürüttüğü Teşkilat Başkanı görevini de "hassasiyetimizin bir göstergesi olarak" sözleriyle bizzat üstlendiğini açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen ve CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'yı hedef alan cinsiyetçi mesajla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildiren Dervişoğlu, süreç tamamlanana kadar bu konudaki hassasiyetlerinin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğini duyurdu.
Dervişoğlu ayrıca İYİ Partili kadın milletvekilleri Şenol Sunat, Ayyüce Türkeş Taş ve Selcan Taşçı'nın Asu Kaya'yı ziyaret edeceklerini bildirdi.
Müsavat Dervişoğlu'nun X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir.
Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın yaptığı açıklama nazarımda muteberdir.
Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum.
İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim.
Ayrıca partimizin kadın milletvekilleri Sayın Şenol Sunat, Sayın Ayyüce Türkeş Taş ve Sayın Selcan Taşçı, Sayın Asu Kaya’yı ziyaret edip konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklardır.
Aziz milletimizin bilgisine sunarım.
Saygılarımla."
Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) May 21, 2025
Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın…
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda “Sana alacam bunu kral” sözleri ile paylaştığı iddia edildi. İddiaların yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Toktaş, söz konusu görüntünün yalan ve iftira olduğunu söyledi. Toktaş, "Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir" dedi. Çeşitli kadın örgütlerinden Toktaş'ın istifasının istendiği açıklamalar yapıldı.