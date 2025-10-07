‘Hassasiyet’leri gerçekle çelişiyor

Haber Merkezi

İsrail’in Gazze’deki soykırımına tüm dünyadan sesler yükselirken Türkiye’de de protestolar gerçekleşiyor. Ülkenin pek çok yerinde Filistin için destek eylemleri yapılıyor. İktidar ve yandaşların tekeline almaya çalıştıkları “Filistin hassasiyeti” ise gerçeklerle örtüşmüyor. İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki 36’sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı’na indiğinde yaşanan görüntüler de tepki çekti.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı ve Selçuk Bayraktar’ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistleri İstanbul Havalimanı’nda karşıladı. Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Öyle büyük bir zulüm öyle büyük bir haksızlık ki ve o kadar uzun süredir devam ediyor ki gerçekten artık hiçbir şekilde dediğiniz gibi insanlar bunu kabul etmiyor" ifadelerini kullandı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın eşi Selçuk Bayraktar’ın Baykar ile İsrail’e silah satan Leonardo, LBA Systems adlı ortak girişimi kurduğunu hatırlattı.

Hükümet ve yandaşlar Filistin’e destek amacıyla pek çok kez miting düzenledi. Sivil toplum örgütlerinin katıldığı bu mitingler siyasi bir şova dönüştürülürken hilafet bayrakları açıldı. Ticaretin bitiği söylenmesine rağmen şüphe çeken ticaret rakamları da sürekli gündem oldu. İktidarın İsrail konusundaki ikircikli tavrından öne çıkan bazı gelişmeler ise şöyle özetlenebilir:

• İsrail ile ticaret Gazze’deki katliamın başlangıcından aylar sonra bile açıktan devam etti. 7 Ekim 2023’te başlayan savaşın ardından Türkiye’den İsrail’e ihraç edilen termal tayt, içlik gibi tekstil ürünlerinin İsrail askerlerince teslim alındığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Filistin’in yanında olduklarını iddia eden AKP iktidarı İsrail’le ticarette gaza bastı. TİM’in raporuna göre İsrail’le yapılan ticaret sürekli artarken ihracat 1 milyar 140 milyon 574 bin doları buldu.

Ayrıca iktidarın ‘sıfırlandı’ dediği İsrail ile ticareti bu kez de İsrail doğruladı. Filistin’e ihracattaki astronomik artışın, İsrail’e satıştan kaynaklandığını İsrail makamları faş etti. Türkiye, 2024’te İsrail’e en çok ticaret yapan 5’inci ülke oldu. İsrail’e ticaret kısıtlamalarının ardından Türkiye’nin Yunanistan’a artan ihracat da dikkati çekti. Demir-çelik ticareti yıllık yüzde 65, eylülde yüzde 88 arttı. Bu durum sevkiyatın Pire Limanı üzerinden İsrail’e gittiği şüphelerini kuvvetlendirdi.

• Bir Yunanistan şirketine ait Barselona’dan İsrail Askeri Endüstrileri’ne çelik taşımak için yola çıkan, VELA gemisi Mersin Limanı’na gelmişti. İktidara geminin durdurulması çağrısı yapılırken Madleen’e tepki gösterilip VELA’ya ses çıkarılmaması tepki çekti. VELA gemisinin sahibi Yunanistan merkezli Holler Shipping, işletmecisi ise yine Yunanistan merkezli Costamare Shipping VELA gemisi İsrail’e mühimmat taşıdığı gerekçesiyle Avustralya’da da liman işçileri tarafından protesto edildi. İşçiler Costamare’nin işlettiği VELA’ya İsrail merkezli ZIM Lines’ın konteynerlerini yüklemeyi reddetti.

• Malatya’daki Kürecik Radar Üssü, 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kuruldu. Kürecik radar sisteminden elde edilen verilerin İran’ın İsrail’e karşı fırlattığı füzelerin erken tespit edilip durdurulmasında kullanıldığı düşünülüyor. Üsten elde edilen veriler NATO üyesi ülkelerle paylaşılıyor. İran’ın daha önce de İsrail’e düzenlediği önceki misilleme saldırısında fırlattığı füzelerin de Kürecik Radar Üssü sayesinde erken tespit edilip durdurulduğu gündeme gelmişti.

• Paris Havacılık Fuarı’nda imzalanan anlaşmayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın sahibi olduğu Baykar ile İsrail’e silah satan Leonardo, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu.

• İsrail ordusunun yakıt ihtiyacını karşılayan Azeri petrolü İsrail’e Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden taşınıyor.