Hasta da hekim de zorda

Türkiye’de artan hayat pahalılığı, genel sağlığın önemli bir parçası olan ağız ve diş sağlığını da vuruyor.

Kamu hastanelerindeki ağız diş sağlığı merkezlerinde yeterli tedavi süresi verilmiyor. Yurttaşlar son dönemde randevu bulabiliyor ancak yoğunluk ve her hastaya kısa bir süre ayrılabilmesi bazen işlemlerin yarıda kalmasına da neden oluyor. Hastalar da diş hekimleri de mutsuz.

Covid-19 pandemisiyle birlikte 15 dakikaya indirilen diş randevularının süresi kalıcı hale geldi hatta bazı doktorlara merkezi hekim randevu sistemi (MHRS) sistemi üzerinden 10 dakikada bir randevu veriliyor. Hastanelerde MHRS sistemi üzerinden saat 16.00’ya kadar randevu verilirken, bazı diş hekimleri için akşam saat 22.00’ye kadar randevu alınabildiği görüldü.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin verilerine göre, 46 bin diş hekiminin bulunduğu Türkiye’de 26 binden fazla diş hekimi özel sektörde çalışıyor. Diş hekimlerinin yalnızca 17 bini kamu hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev yapıyor. Kamudan sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar özel kliniklere yönelirken, 2024 yılı için açıklanan ağız diş sağlığı muayene ve tedavi ücret tarifesine göre diş hekimi muayenesi 660, uzman diş hekimi muayenesi 750 liraya çıktı. En düşük fiyatlı dolgu olan bir yüzlü amalgam dolgunun fiyatı 1.465, yine bir yüzlü kompozit dolgunun fiyatı ise 1.640 lira oldu. Fiyatlar kanal tedavisinde dolgu hariç tek kanal 2 bin 425 liraya ulaştı.

Muayene süresinin kısa olduğuna ve her doktorda günde en az 15 ilk muayene hastası olduğunu belirten Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Emel Eroğlu, “Genelde hastalar sorunları birikmiş olduğu ve acil durumda oldukları için ilk anda hizmet bekliyorlar. Nüfusun büyük çoğunluğunun ağzında sorunları varken kamunun verdiği hizmet oldukça sınırlı. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin kent merkezlerine ve büyükşehirlerde toplanmış olması da ulaşılabilirlik açısından hiç kolay değil. Hastaların büyük bir çoğunluğunun ekonomik durumu pek iyi değil. Özellerde de artık işlemler çok pahalı olduğu için kamuya başvuru fazlaca arttı” dedi.

Hastanelerdeki hekimlerin istedikleri zaman mesai dışı çalışmaya kaldığını ve saat 22.00’ye kadar randevu kabul ettiğini belirten Eroğlu, şunları dile getirdi: “Bu da başlı başına bir sorun. Sağlık alanında sorunlu bir çalışma biçimi ancak hekimler ekonomik sorunlarından dolayı, geçinemedikleri için fazladan mesai yapmak zorunda kalıyor.”

BİR AYDIR DİŞ AĞRISI ÇEKİYOR

Bir üniversite hastanesinde yaşadığı randevu sorununu anlatan Mustafa Temel, “İlk muayeneden itibaren her defasında tüm tetkiklerim için randevu alamadım rica minnet sabahtan akşama kadar bekleyim son saatlerde tetkiklerimi tamamladım. Sadece protez kaldı... Protez için almam gereken randevuyu alamıyorum. Oldukça mağdurum” dedi. Bir başka hasta ise şunları söyledi: “Diş Hastanesi’nde muayene oldum. Doktor, diş dolgu yapılması gerektiğini ve dolgu için randevu almam gerektiğini söyledi ama alan açmıyorlar. 1 aydır diş ağrısı çekiyorum”