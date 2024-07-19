Hasta görmeden reçete yazılmaz

Urfa İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na gönderdiği yazıda kentteki ASM’lerde çalışan aile hekimlerinden en az birinin uzaktan sağlık hizmeti vermesi için hazır olmasını istedi. Aile hekimleri tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce hayata geçirdiği ve tartışmalara neden olan uzaktan muayene uygulamasının ilk adımları atılmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre, Urfa'da görev yapan aile hekimlerinin uzaktan sağlık hizmeti için hazır olunması istendi. İl Sağık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na geçen günlerde gönderilen yazıda "Aile sağlığı merkezlerinde bulunan en az bir hekimin uzaktan sağlık hizmeti vermesi bakanlığımızca zorunlu hale getirilmiştir" denilerek, aile hekiminin uzaktan sağlık hizmetine bağlanabilmesi için gerekli teknik ve altyapı donanımlarınn tamamlanması istendi. Aile hekimleri ‘‘Uzaktan muayene ve reçete, tıp bilimine ve etiğine aykırı’’ diyerek tepki gösterdi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, BirGün’e yaptığı açıklamada hasta görmeden muayene, reçete ve e-rapor düzenlenmesine tepki göstererek ‘‘Bu durum kabul edilemez" dedi.

4-5 gün önce gelen yazıda, her ASM'de bir kişinin 'uzaktan sağlık hizmetine hazır olmasının' istendiğini anlatan Yazğan ‘‘Bu yazı aile hekimliği temeline ve hekimlik hizmetinin temeline aykırı. Aile hekimliğinin ikinci basamak yükünü alma şekli bu olamaz. Siz aile hekimliğini güçlendirmez ve angarya ile uğraştırmazsanız sorunlar çözülür. Aile hekimi rapor mu mu versin, hasta mı baksın, kronik hastalık mı takip etsin, gebe ve çocuk takibi mi yapsın yoksa uzaktan sağlık hizmeti mi? Dostlar alışverişte görsün yöntemleri ile sorunlar çözülmez. Bilimsel olmayan saha ile uyumlu olmayan bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil’’ dedi.

Dr. Yusuf Eryazğan

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı

Eryazğan, benzer yazıların diğer illere de gönderilmesinin beklendiğini kaydederek ‘‘Ülkede bir aile hekimine 3.500-4.000 kadar hasta kayıtlı. Aile hekimlerinin çok sayıda kronik sorunu varken Sağlık Bakanlığı bunları görmek yerine sorunlarımız yokmuş gibi davranıp şimdi de uzaktan sağlık sistemini aile hekimlerine dayatmak istiyor. Fiziksel muayene olmadan, hastayı muayeneden geçirmeden reçete yazılamaz’’ diye konuştu.

TIP EĞİTİMİNE AYKIRI

Bu durumun tıp eğitimine de aykırı olduğunu kaydeden Yazğan, şöyle devam etti: ‘‘Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 'aile hekimliğini güçlendireceklerini' söyledi. Neresini güçlendirecek, ne yapacak bilmiyoruz çünkü çok fazla kronik sorun var. Hâlâ aile sağlığı merkezlerinde yüzde 15 kadar aile sağlığı çalışanımız yok, bilimsel ve etik olmayan yönetmeliklerle işler yürütülmeye çalışıyor. Hâlâ koruyucu hekimliğin önemini kavrayacak bir bakanlık politikası yok. Tüm bu sorunlar varken uzaktan sağlık hizmeti dayatması kabul edilemez. Kişinin hekime gelmeden aile hekiminden hizmet almasını, ikinci basamağın bu noktada biraz daha rahatlayacağını düşünen bakanlık uzaktan muayeneyle neyi keşfetmeye çalışılıyor? ASM'ler, yani birinci basamak sağlık kurumları sadece reçete ya da rapor yazma yeri gibi görülüyor ne yazık ki. Uzaktan muayene olmaz, uzaktan danışmanlık olur. Uzaktan reçete yazılmaz. Bu tıp etiğine de aykırı. Uzaktan muayenenin kimseye faydası olmaz. Kamuda çok fazla hasta yoğunluğu var ve uzaktan muayene ile aslında bunu kapatmak istiyorlar.’’

REKLAMLARI BİLE YAPILIYOR

Bakanlığın bu yıl mayıs sonunda hayata geçirdiğini duyurduğu uzaktan muayene uygulamasında doktor, hastayı görmeden ‘muayene’ edebilecek, gerekirse e-reçete ve rapor düzenleyebilecek. Uygulama ile birlikte hastalar, üniversite ve özel hastaneler hariç Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak hastaneye gitmeden muayene olabilecek. Tıp dünyasında tartışmalara yol açan ve tabip odalarının tepkisine neden olan uzaktan sağlık sisteminin hasta hekim arasındaki ilişkiyi zedeleyeceği belirtilmişti. Buna karşın bazı üniversite hastanelerinin reklamlarında ya da internet sitelerinde uzaktan sağlık hizmetinin reklamlarının yapılması da dikkat çekiyor.