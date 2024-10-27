Hasta hakları dahi yok!

HABER MERKEZİ

Ülkede ağır hasta tutukluların tahliyeleri Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “cezaevinde kalabilir” raporlarıyla engellenmeye devam ederken İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishane Komisyonu, 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Hasta haklarının tüm tutuklular için kullanılmasının talep edildiği açıklamada, 651’i ağır olmak üzere bin 517 hasta tutuklunun cezaevlerinde bulunduğu bilgisi verildi.

Hasta tutukluların sayısının İHD'nin belirlediği sayıdan çok daha fazla olduğu ifade edilen açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın veri paylaşmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada kalabalık koğuşların, epilepsi ve astım başta olmak üzere akciğer hastalıklarını kötü etkileyen tek hücreli ring araçlarıyla sevkin önemli hak ihlallerinden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Jandarma tarafından yapılan ağız içi arama dayatması ve mahpusların ayakkabılarını çıkarıp yere vurmalarının talep edilmesi nedeniyle de hastane sevklerinde sorunlar yaşanıyor ve hasta mahpuslar hastanelere gidemiyorlar. İhtiyaçları olduğunda ve rahatsızlandıklarında zamanında revire çıkarılmıyorlar. Revirlerden polikliniklere ve polikliniklerden 3'üncü basamak sağlık hizmetlerine sevk işlemlerinde ise aylarca sırada bekletiliyorlar” denildi.

Kelepçeli muayene dayatması ve muayene odasına jandarma ile infaz koruma memurlarının girmesinin sağlık hakkı ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, “Mahpuslar hastane odalarında yatağa kelepçelenmekte, diş çekimleri ve tahlil için kan alımı esnasında dahi kelepçeler çıkartılmıyor. Koğuş ve hücrelerin yeterince ısıtılmaması, temiz suya ve sıcak suya erişim imkânlarının kısıtlanması orun alanlarını oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İHD Hapishane Komisyonu’nun 2023 yılı raporunda sağlık hakkında 6 bin 639 hak ihlali tespit edildiği aktarılan açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “İHD olarak 2018-2023 döneminde 522 mahpusun yaşamını yitirdiğini tespit edebildik. Adalet Bakanlığı’nın vermiş olduğu rakamın ancak yüzde 23’ü kadarı ile bilgimiz olabilmiştir. Ağır hasta mahpusların tümü tam teşekkülü herhangi bir hastane raporuna istinaden derhâl salıverilmeli, tedavileri ailelerinin yanında sürdürülmeli ve sağlık sigortası devlet tarafından karşılanmalıdır. ATK sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi raporlarında tek merci olmaktan çıkarılmalıdır.’’

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‘TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞLI’

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, her hafta düzenlediği “F Oturması” eyleminin 657’ncisini Beyoğlu'nda bulunan dernek binası önünde gerçekleştirdi. Bu hafta Marmara 5 No’lu L Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Cengiz Sinan Halis Çelik’in durumuna dikkat çekildi. Eylemde konuşan İHD Hapishane Komisyonu Üyesi Taylan Bekin, Çelik’in mesane kanseri, epilepsi, ülser, kas ve kemik erimesi hastası olduğunu ve hem kafa hem de omuriliğinde şarapnel parçalarının bulunduğunu belirtti. Bekin, bu hastalıklardan dolayı Çelik’in yaşamını arkadaşlarının yardımı ile tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürdüğünü söyledi. Bekin, Çelik’in ablasının ilettiği bilgileri şu şekilde aktardı: “Cengiz'in epilepsi nöbetleri devam ediyor. Omurilikteki şarapnel parçasının yarattığı hasarın tedavisi yapılamıyor. Tekerlekli sandalyeye mahkûm olması ve epilepsi krizlerinin yaşamına ağır risk oluşturduğu bilinmesine rağmen yeterli tedavi ve bakımdan mahrum olarak hapiste tutuluyor. Bu duruma bir son verilmesini istiyoruz' demiştir.”