Hasta mahpuslar için özgürlük çağrısı

Haber Merkezi

Ağır hasta mahpus Fatma Tokmak için insan hakları ve hukuk örgütleri tahliye çağrısı yaptı. Avukatı Jiyan Kaya ise infaz erteleme taleplerine henüz dönüş yapılmadığını belirtti. İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ( ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul şubeleri ile Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Fatma Tokmak’ın durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Fatma Tokmak’ın, 1996 yılında oğlu Azad’la birlikte gözaltına alındığını ve oğluyla beraber ağır işkenceye maruz kaldığını hatırlatan İHD Hapishaneler Komisyonu Eşsözcüsü Meral Nergis Şahin, “Kalp rahatsızlığı nedeniyle 2006 yılında tahliye edildi ve yargılamasına tutuksuz olarak devam edildi.

Ancak doktor raporlarıyla sabit olan ciddi sağlık sorunlarına rağmen, 2010 yılında Yargıtay tarafından cezası onanınca tekrar tutuklandı. Fatma Tokmak, ağır kalp hastalığı, astım ve hipertansiyon gibi hayati risk taşıyan hastalıklarla mücadele etmektedir. Defalarca infaz erteleme talebinde bulunulmuş ancak her seferinde Adli Tıp Kurumu’nun olumsuz raporları gerekçe gösterilerek talepler reddedilmiştir” diye belirtti.