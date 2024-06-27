Hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı

Konya'da Mayıs 2023’te ölen Emine Dudu Samancı’ya ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023’te ölen Ismihan Serttaş’a ise 9 kez obezite tedavisi için muayene kaydı açıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, aile hekimi Mustafa Ö'nün bu sayede haksız kazanç elde edeceği saptandı. Soruşturma dosyası, Mustafa Ö. ve poliklinikte görevli hemşire Süreyya P. hakkında ‘idari soruşturma' açılması için Konya Valiliği’ne, ‘adli soruşturma' için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Konya'da ölüleri birden çok kez 'muayene' ettiği tespit edilen aile hekimi ve poliklinikte görevli hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, İsmil Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mustafa Ö. ile hemşire Süreyya P.’nin bulunduğu poliklinikte 2023’ün mayıs, haziran ve eylül aylarındaki kayıtlarında kısa zaman aralığında çok hasta kaydı olduğu ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma sırasında ‘Obezite izlem listesi'nde bulunan ve Mayıs 2023’te ölen Emine Dudu Samancı’ya ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023’te ölen Ismihan Serttaş’a ise 9 kez muayene işlemi yapıldığı ortaya çıktı.

TANI VE REÇETELER YOK

Samancı’ya yapılan 15 işlemden 14’ünde tanı ve reçete olmadığı, 1 kaydında da tanısı olup reçetesi olmadığı belirlendi. Serttaş’ın ise 9 işlemden 8’inde tanı ve reçete olmadığı, 1 işlemde ise tanısı olup reçetesi olmayan işlem olduğu tespit edildi.

HASTA İZLEM BİLGİLERİ SİLİNMİŞ

Öte yandan hemşire Süreyya P.’nin göreve gelmeden önce de İsmil Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşireler Tuğba C, ebe Özgül Ö, ebe Sümeyra O.’nun ölen kişilere muayene işlemi yapıldığında görevde oldukları belirlendi. Soruşturma aşamasında hasta izlem bilgilerinin İsmil Aile Sağlığı Merkezi bilgisayarlarından silindiği tespit edildi.

"SİSTEM ÖLÜ İNSANLARI YAŞIYOR GİBİ ÖNÜME GETİRİYORDU"

Müfettişlere daha sonra yazılı savunmasını sunan doktor Mustafa Ö, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, hasta girişlerini hemşire Süreyya P’nin yaptığını öne sürdü. Mustafa Ö, "Bana ait ana bilgisayarı Süreyya P. kullanıyordu. Ölü insanlara muayene girişini de ben tespit ettim. Hemşireyi bu konuda yazıyı olarak uyardım. Sistem sürekli hata veriyordu. Ölü insanları yaşıyor gibi önüme getiriyordu. Ölü insanların kimlik numarası girildiğinde her türlü muayene ve izleme izin veriyordu. Yapılan izlemlerin silme konusunda şubat ayı verilerinin tamamını hemşire Süreyya P. girdi" dedi.

"MOBBİNGDEN KURTULMAK İÇİN VERİLERİ GİRDİM"

Hemşire Süreyya P. de savunmasında "Şubat ayında Dr. Mustafa Ö, odama gelerek muayene ortalamasının düşük olduğunu izlem gireceğini söyledi. Bana hastaların bilgilerinin olduğu bir kağıt verdi, bu kişilere de obezite izlem girmemi söyledi. Dr. Mustafa Ö.’nün maaşının en yüksekten alması için muayene ortalamasının yüzde 76 olması gerekiyor. Bu yüzden izlem girilmesinin bana bir maddi kazancı olmuyor. Bu işlem için de doktordan bana bir para geçişi olmuyor. Doktorun verdiği bilgilere göre obezite ve kadın izlemelerini girdim. Verilerin asılsız olduğunu bilmiyordum. Mustafa Ö. sürekli verileri kontrol ediyordu. Veriler girilmediği ya da geç girildiğinde bana mobbing uyguluyordu. Bana karşı davranışı ve üslubu değişiyordu. Bu durumdan çok rahatsızdım. Bana hemşiresi gibi değil, emri altında çalışan bir işçi gibi davranıyordu. Karşılaştığım tutumların son bulması adına istediği verileri girmeye başladım. Öncesinde de hastaları arayıp aile sağlığı merkezine davet etmedim. Tek yaptığım doktorun verdiği bilgileri sisteme girmek oldu" diye konuştu.

ÖLÜ İNSANLAR ÜZERİNDEN VERİ GİRİŞİ YAPILMASI SAVCILIKTA

Müfettişlerin hazırladığı tamamlanan soruşturmada şu görüşlere yer verildi:

"İfadelerden anlaşıldığı üzere, deliller ve soruşturma aşamasında yaşanan olaylar, Dr. Mustafa Ö., aile hekimliği ödemesinden faydalanmak için hasta sayısını artırma amacıyla bazı vatandaşları görmeden farazi rakamlarla obezite izlemi girişi yapmıştır. Ölü insanlar üzerinden veri girişi yapılması, başlı başına vatandaşı görmeden işlem yapıldığı konusunda yeterlidir. Bunun sorumluluğunu da birim hemşiresinin üzerine bırakma gayretindedir. Soruşturma neticesinde Dr. Mustafa Ö. hakkında disiplin yönünden, idari yönden, mali yönden, adli yönden işlem yapılması gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Hemşire Süreyya P.’ye de yalnızca disiplin yönünden işlem yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır."

DOSYA VSACILIK VE VALİLİK'TE

Tamamlanan soruşturma dosyası, Dr. Mustafa Ö. ve poliklinikte görevli hemşire Süreyya P. hakkında ‘idari’ soruşturma açılması için Konya Valiliği, ‘adli’ soruşturma için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Öte yandan kalp hastalığından ölen Emine Dudu Samancı ile yaşlılığa bağlı hastalıktan ölen Ismihan Serttaş'ın ailelerinin ise durumdan haberdar olmadığı ve ikisinin de obezite şikayetinin bulunmadığı belirtildi.