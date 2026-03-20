‘Hasta tutsağa işkence iddiası soruşturulmalı’

Haber Merkezi

Antalya S Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Devrim Ayık’ın hastaneye sevki sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına yönelik İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şubesi ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Antalya Temsilciliği etkili soruşturma çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, hastaneye götürülen Ayık, muayene sonrası jandarma personelince kolundan ve kelepçesinden çekerek zorla götürülmeye çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, Ayık’ın beyanına göre hastanenin bodrum katına kadar sürüklendiği, kamera bulunmayan bir alanda yere düşürülerek tekme ve yumruklarla darbedildiğini ifade edildi.

Açıklamada, darp sonrası nezarethaneye götürülen Ayık’ın, cezaevine sevki sırasında yaşadığı ağrıların dikkate alınmadığı, cezaevine girişte darp şüphesi üzerine yeniden hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada, Ayık’ın Döşemealtı Devlet Hastanesi’ndeki muayenede ise jandarma personelinin odada bulunduğu, kelepçenin çıkarılmadığı ve mahremiyetin ihlal edildiği, darp raporu talebinin de karşılanmadığını ifade edildi. Fiziksel müdahalenin boyutuna ilişkin iddiaların ise işkence yasağı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili etkili bir soruşturma başlatılması talep edildi.