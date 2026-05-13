Hasta tutsak Aslan’ın durumu giderek ağırlaşıyor

HABER MERKEZİ

Adana Suluca S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutsak Fevzi Aslan’ın durumu ağırlaşıyor.

MA’nın haberine göre, 2018 yılında ev baskınında gözaltına alınan Aslan, bu sırada maruz kaldığı işkence nedeniyle beyin kanaması geçirdi.

“Öldü” denilerek hastaneye kaldırılan Aslan, daha sonra adliyeye götürülüp tutuklandı. Aslan’ın kardeşi Mahmut Aslan, tutuklama sırasında tedavisinin yapılmadığına dikkat çekerek “Cezaevinde baş ağrıları için ağrı kesici verilerek geçiştirilmiş ve tedavi edilmemiş. İlerleyen süreçte açığa çıktı ki beyin kanaması sırasında tedavisi yapılmadığı için kan beyin üzerinde kurumuş. Beyin üzerinde kuruyan kan şimdi de beyni yok ediyor. Durumunun ağırlaşması üzerine cezaevinde hastaneye götürülüyor orada çekilen filmleri doktorlara gösterdiğimiz zaman, ‘Bir an önce ameliyat yapılıp tedavi olmazsa yaşamını yitirir’ denildi. Şu an da tedavisi yapılmıyor” dedi.

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) Aslan için ‘tek başına cezaevinde kalamaz’ raporu verdiğini belirten Aslan, "Diğer ağabeyim Mehmet Haşim’i onun yanına getirdiler. Şimdi ikisi aynı odada kalıyorlar. 10 gün önce görüşlerine gittiğimde ağabeyim Mehmet Haşim, Fevzi ağabeyimin durumunun çok kritik olduğunu söyledi. Vücudunun kitlendiğini, bilincini kaybettiğini söyledi. Böyle durumlarda cezaevinin onu hastaneye götürüp bir iğne yaptıktan sonra tekrar cezaevine getirdiğini söyledi.