Hasta tutsak Karsu için tahliye talebi

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, "F Oturması" eyleminin 735’incisini dernek binası önünde düzenledi.

Bu haftaki eylemde, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki ağır hasta tutsak Botan Karsu’nun durumuna dikkat çekildi.

Açıklamada ağır hasta tutsak Karsu’nun 4’ncü evre lenfoma kanserinin giderek ölümcül hale geldiğini belirterek, “Tıbbi literatürde yüksek oranda tedavi edilebilir bir kanser türü olarak tanımlanan bu hastalığın, türü ve evresine göre kişisel tedavi planları yapılarak uygulanması halinde hastalık tedavi edilebilmekte ancak hapishane koşulları tedaviye imkân vermemektedir” denildi.

Karsu’nun “Cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremez” raporu almasına rağmen bu kararın değiştiğini belirtilen açıklamada, Karsu’nun sağlık durumunun kötüleşmeden tahliye edilmesi talep edildi.