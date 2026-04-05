Hasta tutsak Polat için tahliye çağrısı

HABER MERKEZİ

Cezaevlerinde hasta tutuklulara yönelik hak ihlalleri sürerken İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması” eyleminin 732’ncisi gerçekleştirildi.

Çok sayıda hak savunucusunun katıldığı eylemde, "Tedavi haktır engellenemez", “Ekim Polat serbest bırakılsın” pankartlarının açıldı.

Eylemde, Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki hasta tutsak Ekim Polat’ın durumuna dikkat çekildi.

Açıklamada konuşan İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu Sözcüsü Meral Nergis Şahin, hasta tutsak Mehmet Emin Çam hakkında infaz erteleme kararını anımsatarak Çam’ın büyük çabalar sonucu serbest bırakıldığını söyledi.

Şahin, "Ekim Polat ve ailesi tarafından verilen bilgiye göre Akromegali hastalığı nedeniyle el, ayak, yüz ve iç organlarında gelişen aşırı büyüme Ekim Polat’ın yaşamını tehdit eder seviyeye gelmiş. Doktorları hastalığından kaynaklı beyninde oluşan tümörün acilen ameliyat edilmesi gerektiği söylemiş ancak ameliyat edilmediği gibi önce Denizli T Tipi Hapishanesi ardından Tekirdağ F Tipi Hapishanesi ve son olarak Burdur Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’ne sürgün sevk edilmiş” dedi.

Sevkler sırasında Polat’ın çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade eden Şahin, Polat’ın sağlığa ve tedaviye erişim hakkının keyfi şekilde engellendiğini belirterek, tedavi imkânlarına erişiminin sağlanmasını talep etti.