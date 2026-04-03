Hasta tutsaklar serbest bırakılsın

Haber Merkezi

Cezaevlerindeki hasta tutsaklara dönük baskı ve hak ihlalleri devam ediyor. Van Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) Yöneticisi Hakan Bilekçi, tutsaklara dönük baskıların aralıksız devam ettiğini belirterek, hasta tutsakların bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

MA’nın haberine göre, hasta tutsakların durumunun kötüye gittiğini söyleyen Bilekçi, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) birçok tutsak için verdiği “cezaevinde kalabilir” raporlarını eleştirdi. Bilekçi, “ATK’nin bunu yapması açık bir hak ihlalidir ve bu durum asla kabul edilmez. Bir an önce hasta tutsaklar serbest bırakılmalı sağlık haklarına erişmelidir” ifadelerini kullandı.