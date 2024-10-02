Hasta tutuklu Abdulkadir Kuday hayatını kaybetti

Metris 2 No’lu R Tipi Cezaevi’nde tutulan ve yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmeyen Abdulkadir Kuday hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, kardeşi Salih Kuday, ağabeyinin bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini, cenazeyi almak için yola çıkacaklarını açıkladı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2014 yılında gözaltına alınıp tutuklanarak önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne ardından Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Kuday’a 4 yılın sonunda Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi kondu. Ardından Kuday hakkında hastane “cezaevinde yaşamını idame ettiremez” yönünde rapor verdi. Ancak Kuday’ın R (Rehabilitasyon) Tipi Cezaevi'nde kalabileceği şeklinde rapor hazırlanması üzerine 12 Ocak 2022 tarihinde Metris 2 Nolu R Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.

Kuday'ın durumu burada daha da ağırlaştı. Ancak tahliyesi gerçekleştirilmedi. 20 Ağustos 2024'te Kuday, durumunun ağırlaşması üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastalığına rağmen tahliye edilmemesine tepki göstererek tedaviyi reddeden Kuday, yeniden cezaevine götürülmüştü.