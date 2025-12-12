Hasta tutuklu Alağaş’ın 1 hafta elleri kelepçelenmiş

Haber Merkezi

Cezaevlerinde tutsaklara dönük baskı ve hak ihlalleri her geçen gün artarak devam ediyor. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 2025 verilerine göre, cezaevlerinde göre toplam bin 412 hasta tutsak bulunuyor.

Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde 5’i ağır olmak üzere 19 hasta tutsağın, Suluca 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ise 4’ü ağır olmak üzere 20 hasta tutuklu bulunuyor. Bu hastalardan biri de Suluca 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan 68 yaşındaki Hacı Alağaş.

MA’nın haberine göre cezaevinde 25 Kasım’da kalp krizi geçiren Alağaş, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki kez anjiyo edildi. Bir hafta boyunca hastanede kelepçeli tutulan Alağaş’ın tedavisi tamamlanmadan tekrardan cezaevine gönderildi.