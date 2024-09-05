Hasta tutuklu Başaran’ın tahliyesi engellendi

Haber Merkezi

Antalya Döşemealtı S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 30 yıllık ağır hasta tutuklu İdris Başaran, 19 Temmuz’da cezasının infazını tamamlamasına karşın “pişmanlık” dayatmasını kabul etmediği için tahliyesi 6 ay engellendi. MA’nın haberine göre 2006’da kısmi felç geçiren Başaran, dördüncü evre kanser hastalığıyla da mücadele ediyor. Kanser hastalığının yanı sıra kronik bronşit, panik atak, gastrit, ritim bozukluğu, epilepsi, guatr gibi pek çok sağlık sorunu bulunan Başaran, birçok kez hastaneye kaldırılıp tedavi edilmeden tekrar cezaevine götürüldü.

Başaran’ın ağabeyi Lokman Başaran, kardeşinin 4 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını ve ailenin bilgilendirilmediğini söyledi. Başaran, "Cezaevi Gözlem İzleme Kurulu, gerekçeli kararında şu cümleyi kullanıyor; ‘İdris Başaran ile ilgili kaldırılmamış herhangi bir disiplin cezası bulunmamaktadır.’ Herhangi bir disiplin cezası bulunmayan insanı topluma tehlikeli bir kişi olarak yansıtarak, kişinin tahliyesini engelleyip 6 ay uzatması keyfiyetçiliktir. Tecrit etme politikaları, ortadayken kamuoyunun zindanlara karşı çok daha duyarlı olması gerekiyor.”