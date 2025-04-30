‘Hasta tutuklu Çam derhal tahliye edilmeli’

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutuklular listesinde yer alan 73 yaşındaki Mehmet Emin Çam’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. MA’nın haberine göre, Batman Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Çam, 16 Nisan’da kalp krizi geçirdi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çam, 22 Nisan’da yeniden cezaevine geri gönderildi.

Çam’ın avukatı Mehmet Nuri Ekinci, müvekkilinin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Ekinci, "Adli Tıp Kurumu Çam için ‘Hayatını idame ettirebilir’ yönünde rapor düzenledi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı da ATK’nin kararı gerekçe gösterilerek infaz eteleme talebi reddedildi. Tahliye için yeni başvurularda bulunduk. ‘Cezaevinde kalamaz’ şeklinde rapor çıkmalı. Çünkü bu durumu hem koğuş arkadaşına hem de ona ıstıraptır. İki defa kalp krizi geçirdi" dedi.