Hasta tutuklu Gemicioğlu için ATK’ye sevk kararı

Haber Merkezi

Hakkari’de tutuklanan 67 yaşındaki ağır hasta Tutuklu Abdurrahman Gemicioğlu’nun Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmesine karar verildi. Gemicioğlu, hakkında verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra 3 Ekim'de yatalak halde olmasına rağmen tutuklanarak Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.

Kolon kanseri, prostat ve kalp yetmezliği gibi birçok hastalığı bulunan Gemicioğlu’nun, tutuklandığı günden bu yana toplamda 17 kez hastaneye sevki gerçekleştirilirken doktorların raporu doğrultusunda ATK’ye sevkine karar verildi.

25 Ekim akşamı fenalaşan Gemicioğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gemicioğlu'nun tedavisi 10 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Tedavisi devam eden Gemicioğlu, doktorların raporu doğrultusunda dün ATK’ye sevk edildi. Gemicioğlu’nun İstanbul’a götürülüp götürülmeyeceği ise bilinmiyor.