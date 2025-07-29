Hasta tutuklu için infaz erteleme çağrısı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Sakarya 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Gülbahar Kıskaç’ın durumuna ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, Gülbahar Kıskaç’ın serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

Gülbahar Kıskaç’ın Roman kimliği nedeniyle cezaevinde ayrımcılığa uğradığını aktaran avukatı Zozan Vargün, cezaevi koşullarının hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Zozan Vargün, “Ailesinden uzak tutulması, sosyal izolasyonunu daha da derinleştiriyor. Tüm bu koşullar göz önüne alındığında, Gülbahar Kıskaç’ın infaz rejimi insan hakları standartlarına açıkça aykırıdır’’ dedi.

Müvekkilinin ağır kronik hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Vargün, Gülbahar Kıskaç’ın Bakırköy Cezaevi’ne nakledilmesini, ailesiyle bağlarını sürdürebilmesi için gerekli kolaylıkların sağlanmasını ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak infazının ertelenmesini talep etti.