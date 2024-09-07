Hasta tutuklu Kuday için AYM’ye başvuru

Haber Merkezi

Metris 2 No’lu R Tipi Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutuklu Abdulkadir Kuday’ın avukatı, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. “Cumhurbaşkanlığı affı” kapsamında yapılan başvuruda, "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak" konulu genelge hatırlatıldı. Başvuruda, Kuday’ın cezasının hafifletilmesi veya kaldırılması talep edildi.

Başvuruda, Kuday’ın tedavisinin geciktiği, hastane sevklerinin düzenli yapılmadığı kaydedildi. 24 Aralık 2021 tarihli Adli Tıp Kurumu raporu da başvuruda yer aldı. Başvuruda, "Müvekkilin tam teşekküllü bir eğitim araştırma ya da üniversite hastanesi nöroloji kliniğine sevkinin sağlanması gerektiği ve R Tipi Ceza İnfaz Kurumu şartlarında infazına devam olunabileceği ve 3 ay sonra raporlar ile yeniden değerlendirme yapılabileceği ifade edilmiştir” denildi.

Kuday’ın 40 kiloya kadar düştüğünün konuşulduğu ifade edilen başvuruda Adli Tıp Kurumu’nun hapishanede yalnız kalamayacağına dair raporuna rağmen Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iki eli de olmayan bir hükümlü ile yalnız bulunduğu belirtildi.