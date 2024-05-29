Hasta tutuklu Kuday için İHİK’e tahliye başvurusu

Haber Merkezi

DEM Parti Grup Başkanvekilleri, cezaevinde 41 kiloya düşen ağır hasta tutuklu Abdulkadir Kuday'ın tahliye edilmesi için Adalet Bakanlığı ile Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvuruda bulundu. MA’nın haberine göre başvurularda, Kuday’ın tutuklandığı ilk yıllarda rahatsızlıklarına rağmen hastaneye sevk edilmediği hatırlatılarak 2021 yılında ise bel fıtığı teşhisi konulduktan sonra ameliyat olduğu ancak 3 ay sonra yanlış teşhis yapıldığının ortaya çıktığı belirtildi.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sinir sisteminin uyarılar gönderememesine neden olan ALS hastalığının teşhis edildiği kaydedilen başvurularda, “Ocak 2022’de Metris R Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Kuday’ın mide hastalıkları da ortaya çıktı. Bir süre sonra yatalak duruma düşerek yaşamını tek başına idame edemez hale geldi. Kuday, yüzde 98 engelli ve tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Serdar Yıldırım ve iki eli bilekten olmayan, KOAH ve tüberküloz hastası olan Ergin Aktaş aynı koğuştu tutuluyor” denildi. Başvuruda son olarak durumu günden güne kötüye giden Kuday’ın tahliyesi istendi.