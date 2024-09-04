Hasta tutuklu Kuday’a kötü muamele iddiası

Haber Merkezi

Ağır hasta tutuklu Abdulkadir Kuday’ın avukatı Eda Önal, hastaneye kaldırılan müvekkiline su verilmediğini ve yemeğinin önüne fırlatıldığını aktardı. MA’nın haberine göre, 2 Eylül’de Kuday’ı cezaevinde ziyarete giden Önal, müvekkilinin sedye ile görüşe getirildiğini aktardı. Kuday’ın neredeyse bütün iç organlarının iflas ettiğini dile getiren Önal, müvekkilinin hastanede kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Önal, “Abdulkadir Kuday, su istemiş vermemişler. Yemeği önüne fırlatmışlar. Kendi ihtiyaçlarını zaten tek başına gideremiyor. 40 kiloya kadar düştü. O yüzden hasta bakıcılar da kişisel bakımını ve temizliğini yapmamış” dedi. Önal, Kuday için Anayasa Mahkemesi’ne tahliye talepli tedbir başvurusunda bulunacağını belirterek, aynı zamanda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü’ne Cumhurbaşkanlığı affı başvurusunda bulunacaklarını aktardı.