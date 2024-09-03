Hasta tutuklu Kuday’ın durumu ağırlaşıyor

Haber Merkezi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tutuklanan ağır hasta tutuklu Abdulkadir Kuday’ın durumu ağırlaşıyor. MA’nın haberine göre, Kuday’ın koğuş arkadaşı hasta tutuklu Yıldırım Kuday’ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kuday’ın 20 Ağustos’ta durumunun ağırlaşması üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldığını anımsatan Yıldırım, Kuday’ın hastalığına rağmen tahliye edilmemesine tepki göstererek tedaviyi reddettiğine dikkat çekti. Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre; hastalığı ilerleyen Kuday oturamayacak ve yemek yiyemeyecek durumda.

Kuday’ın son günlerini yaşadığını ve artık konuşamaz halde olduğunu aktaran Yıldırım, Kuday’ın isteğini “Son günlerimi çocuklarımın arasında ailemin yanında geçirmek istiyorum” şeklinde aktardığını söyledi. Kuday’ın mevcut koşullarda en fazla 3-4 ay dayanabileceğine dikkati çeken Yıldırım, bir an önce serbest bırakılmasını istedi.