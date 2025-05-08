Hasta tutuklu LGBTİ+ aktivistine kötü muamele

Rejim yargıyı sopa gibi kullanmaya devam ediyor. 19 Mart’ta başlayan protestolarda tutuklanan onlarca öğrenci hâlâ cezaevindeyken hukuksuz tutuklamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Bunun son örneklerinden biri 2 Mayıs’ta İzmir’de çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Şakran Cezaevi’ne gönderilen Sosyalistler Partisi (SOLDEP) LGBTİ+ komisyonu üyesi Asya Gökalp.

Gökalp’in tutuklamaya sevkinde “Sosyal sınıf olarak görülebilecek Bozkurt işareti yapanları ve ülkücüleri terörist olarak görmek suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik” etmek suçlaması yer aldı.

BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Gökalp’in avukatı ve SOLDEP Genel Başkanı Deniz Can Aydın BirGün’e konuştu. Aydın Gökalp’in yakın zamanda kötü huylu bir tümör sebebiyle beyin ameliyatı geçirdiğini ve epilepsi hastası olduğunu vurguladı.

Aydın, “Müvekkilim 2 Mayıs günü evinden gözaltına alındı. Gözaltına gerekçesi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar. Biz serbest bırakılacağını ön görürken tutuklamaya sevk edildi” dedi. Asya tanınan bir LGBTİ+ aktivisti ve sosyalist diye konuşan Aydın, “Daha önce de Yeni Akit gibi gazeteler tarafından hedef gösterilmişti” ifadelerini kullandı.

İLK GÜN ATAK GEÇİRDİ

Asya’nın serbest bırakılması gerektiğinin altını çizen Aydın cezaevi koşullarının da Asya’nın sağlık durumu açısından elverişli olmadığını hatırlattı. Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Asya’nın kaldığı koğuşun hijyen koşulları son derece kötü. Giderler tıkalı, lavabolar sağlıksız. Aynı zamanda ilaçlarına zamanında erişemediği için ve bulunduğu ortam sağlıksız olduğu için cezaevine giriş yaptıktan hemen sonra nöbet geçirdi. Bunun üzerine hastaneye sevk edildi, serum verildi ve ilaçları yeniden yazdırıldı. İddia edilen suç, hem infaz kanununa hem Türk Ceza Kanunu’na göre ‘yatarı olmayan’ bir suç. Asya’nın tutuklu kalmaması gerekiyor.”

TACİZ EDİLİYOR

Öte yandan Asya’nın cezaevinde taciz edildiğini söyleyen Aydın şöyle dedi: “Asya bazı cezaevi personellerinin kendisine ‘Senin niye göğüslerin yok?’, ‘Sen kadın mısın, erkek misin?’, ‘Sen lezbiyen misin?’ gibi sorularla sözlü tacizde bulunduklarını ifade etti. LGBTİ+ tutuklulara bu soruların sorulma sebebi genellikle onları tecrit etme amacı taşıyor. Asya hem fiziksel hem psikolojik olarak kötü muameleye maruz bırakılıyor.”