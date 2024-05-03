Hasta tutuklu Odabaş’ın nakil talebi reddedildi

Haber Merkezi

İstanbul Adliyesi’ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp tutuklanan hasta tutuklu Eren Odabaş’ın dosyası, olayla “hukuki ve fiili irtibatı olmadığından” ayrılarak hakkında ayrı bir iddianame düzenlendi. bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre gazeteci eşi Özge Kar, Odabaş’ın İstanbul’daki bir cezaevine nakledilip tedavisini başladığı hastanede sürmesini talep ettiklerini söyledi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Odabaş hakkında 26 Mart tarihli sağlık kurulu raporunda tedavisinin başladığı hastanede sürdürülmesi gerektiği ifade edilirken “Mümkün değilse de kurumumuzda da hastanın tetkik ve tedavisi yapılabilir” denildi. Raporun ardından Odabaş’ın İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi görebilmesi için İstanbul’a yakın bir cezaevine nakledilmesi talep reddedildi.

MUAYENE BEKLETİLİYOR

Özge Kar, eşinin cezaevinde kalıp kalamayacağına dair heyete muayene olacağını ancak bu muayene için 2 haftadır beklediklerini, önümüzdeki hafta heyet randevusunun gerçekleşeceğini söyledi.