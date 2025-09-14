Hasta tutuklu Önder Poyraz için tahliye talebi

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, “F Oturması” eyleminin 703’üncüsünü Beyoğlu’nda bulanan dernek binası önünde gerçekleştirdi. Açıklamada, Erzurum Dumlu 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Önder Poyraz’ın durumuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Poyraz’ın ileri derecede mide ve böbrek hastası, omurga yaralanması nedeniyle takılan platin nedeniyle ağrılarının olduğu, yine sağ kolunu hiç kullanamadığı ve tekerlekli sandalyeyle hareket edebildiği aktarıldı.

Açıklamada, 9 Ağustos tarihinde açık görüşüne giden Poyraz'ın annesinin aktarımları da şu sözlerle paylaşıldı: "Oğlumun durumu ağırlaşmış. Tedavisi aksatılıyor ve hastalıkları ilerliyor. Hastalıkları bütün bedenine yayılmış. Bir sağ kolu kalmıştı, o da gitmiş. Tekerlekli sandalyeye mahkûm olmuş. Onun bu halde cezaevinde kalması artık mümkün değil. Eğer tedavi edemiyorlarsa bıraksınlar, biz kendimiz bakacağız. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum."