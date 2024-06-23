Hasta tutuklu Özbay için tahliye çağrısı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması” eyleminin 639’uncusunu Beyoğlu’nda bulunan dernek binası önünde gerçekleştirdi. Bu haftaki eylemde Aliağa Şakran T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Fatma Özbay’ın durumuna dikkat çekildi.

Eylemde basın açıklamasını okuyan Cüneyt Yılmaz, Özbay’ın çok sayıda hastalığının olduğunu ifade etti. Yılmaz, Özbay’ın göz rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunu ancak tedavisinin uygun yapılmadığı için gözlerinin “hızla” bozulduğunu belirtti. Özbay’ın yaşamını tek başına sürdüremediğinin altını çizen Yılmaz, Özbay’ın kanser hastası olduğunu ve kanserin yayıldığını dile getirdi.

Özbay’ın 2023’ün Eylül ayından bu yana kontrol ve tedavi için hastaneye götürülmediğini ve bu nedenle sağlığının ağır tehdit altında olduğunun altını çizen Yılmaz, “Özbay’ın tedavi olabilmesi için infaz ertelemesi kararı ile serbest bırakılması gerekmektedir. Bu kapsamda ağır hasta mahpus Fatma Özbay ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak, sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkililerin göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz” dedi.

Yılmaz, yakınlarının söylemlerini şu şekilde aktardı: “Kardeşimi bir an önce serbest bırakmalarını ve gerekli tedavilere dışarıda başlamak istiyoruz, bırakmayacaklarsa da tedavilerini gerektiği gibi yapmaları gerekiyor. Kardeşim ağır hasta. Geç olmadan yetkilileri göreve çağırıyoruz.”