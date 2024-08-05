Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hasta tutuklu tedavilerini olmak istiyor

Güncel
  • 05.08.2024 05:00
  • Giriş: 05.08.2024 05:00
  • Güncelleme: 05.08.2024 05:00
Hasta tutuklu tedavilerini olmak istiyor
Yıldırım Demir

Haber Merkezi

Hasta tutuklu Yıldırım Demir, prostat, mide kanaması ve görme gibi sağlık sorunları nedeniyle bir haftada 3 kez acile kaldırıldı, sağlık durumuna rağmen tahliye edilmiyor.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan 61 yaşındaki Demir, 28 Eylül 1996 tarihinde Mersin’de tutuklandı ve “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MA'ya konuşan Demir'in kızı Rojgül Özdemir, “Son bir hafta içinde 3 kez acile götürülen babamın kanamaları durdurulamamış, ancak gerekli dahiliye bölümüne sevki de yapılmamıştır” dedi.

BirGün'e Abone Ol