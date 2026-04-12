Hasta tutuklu Tosun hakkında tahliye çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F oturması” eyleminin 733’üncüsünü dernek binası önünde gerçekleştirdi.

Eylemde, Marmara 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 72 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Ali Tosun’un durumuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Tosun’un yüzde 53 engelli olduğunu ve kalp, yüksek tansiyon, inme ve prostat hastası olduğu, ileri derecede görme ve işitme engeli bulunduğu belirtildi.

Tosun için tahliye çağrısı yapılan açıklamada, "İşitme engeli nedeniyle birçok defa ameliyat olan ve halen kulak pili kullanan Tosun, beyin damarlarına pıhtı atması sonucu meydana gelen felç nedeniyle denge sorunu yaşamakta, baston kullanarak yürüyebilmekte ve yaşamını ancak başkalarının yardımı ile sürdürebilmektedir. Bu yaşta ve hastalıkları olan birinin içerde hayat geçirmesi çok zordur. Daha uygun koşullarda yaşamalıdır" denildi.