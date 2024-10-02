Hasta tutuklu Tursun’un tahliyesi engellendi

Haber Merkezi

Cezaevinde 32 yıldır tutuklu bulunan 59 yaşındaki ağır hasta İsmail Hakkı Tursun'un tahliyesi "iyi halli" olmadığı gerekçesiyle 4'üncü kez uzatıldı. MA’nın haberine göre, İnfaz süresini 9 Aralık 2022'de tamamlayan Tursun tahliyesi, "pişman olmadığı" gerekçesiyle 8 Aralık 2022'de toplanan İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 6 ay 5 gün süreyle ertelendi.

Tursun'un tahliyesi, 7 Haziran 2023’te aynı gerekçeyle 6 ay 5 gün süreyle ertelendi. Aynı gerekçelerle 13 Aralık 2023’te 9 ay 5 gün tahliyesi ertelenen Tursun'un tahliyesi en son 25 Eylül 2024'te 9 ay süreyle ertelendi. Tursun, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

Urfa Barosu, İnsan Hakları Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin cezaevlerinde tutulan hasta tutsaklara dair 11 Ağustos 2023’de hazırladığı raporda, Tursun hastalıklarına dair şunlara yer vermişti: “Hipertansiyon hastalığım var. Günde 1 defa revire gidiyorum tansiyonuma baksınlar diye. Bel fıtığım da var. Hastaneye sevkler çok geç yapılıyor. Tedavimiz rutine uygun ilerlemiyor. Acil durumlarda revir doktoruna erişebiliyorum. Revire ya da hastaneye sevklerde sorun yaşıyoruz. Hastaneye gidiş gelişlerde zaman zaman kötü muamele yaşıyoruz. Ağız içi arama, kelepçeli muayene, keyfi arama yapılıyor.”