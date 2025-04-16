Hasta tutuklular için acil düzenleme talebi

Haber Merkezi

Diyarbakır Barosu, hasta mahpuslara yönelik yasal düzenleme yapma çağrısında bulunarak, buna dair değerlendirme ve önerilerini Adalet Bakanlığı ile Meclis’e sundu.

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi, hasta mahpuslara yönelik 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeren öneri ve değerlendirmelerini Adalet Bakanlığı, Meclis ve Meclis’teki siyasi partilere sunarak, hasta tutsaklara yönelik yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Diyarbakır Barosu hasta mahpusların sağlık haklarının yanı sıra yaşam hakkı, insanlık dışı muamele yasağı ve adil yargılanma gibi temel hakların da, mevcut mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde sistematik biçimde ihlal edildiğini belirterek, "Bu ihlallerin başında keyfi uygulamalar, bağımsız sağlık değerlendirmelerinin yok sayılması, infaz erteleme ve koşullu salıverme imkanlarının sınırlandırılması gibi pek çok yapısal sorun geliyor ve hasta mahpuslar açısından geri dönülmez sonuçlara yol açıyor" denildi.

TMK 17 MAĞDUR EDİYOR

Yetkili kurumları acil ve etkili, insancıl ve evrensel hukuk kurallarına riayet eden yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye davet eden baro, yapılmasını öngördüğü iyileştirmeleri de "Hasta Mahpuslara Yönelik Yasal Düzenleme Çağrısı" başlıklı 5 sayfalık raporda topladı. Diyarbakır Barosu raporunda hasta mahpusların salıverilmeleri önündeki en büyük engelin Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) koşullu salıverilmeyi düzenleyen 17. Maddesi’nden kaynaklandığını vurguladı. Buna göre "terör suçları"ndan hükümlü olan kişilere yönelik özel infaz ve yargılama usullerini düzenleyen TMK 17. Maddeyle TMK kapsamında ceza alanlar, infaz yasasında yer alan -örneğin, koşullu salıverme süreleri, denetimli serbestlik uygulamaları, infaz erteleme gibi- kimi haklardan istisna tutuluyor.

Diyarbakır Barosu raporunda TMK 5. madde nedeniyle cezaların artırılmasının hasta mahpusların yaşam süresi ve tedaviye erişimi açısından hayati riskler doğurduğu, TMK 17. maddenin ise hasta mahpusların infazda insani ve hukuki standartlardan yararlanmasını engelleyerek hukuki eşitliği ortadan kaldırdığı belirtilerek, özellikle hasta mahpuslar açısından TMK 5 ve 17. maddelerinin derhal yürürlükten kaldırılması gerektiği sonucuna ulaşıldığı vurgulandı. Diyarbakır Barosu ceza infaz sisteminin insan hakları standartlarına uygun hale getirilmesi, adil ve ayrımcılıktan uzak bir ceza rejiminin kurulması amacıyla raporda ayrıntılı şekilde sundukları kanun değişikliklerinin hayata geçirilmesini istedi.