Hasta tutuklular için raporlar zulme dönüyor

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Merkezi Hapishaneler Komisyonu’nun 7 Nisan 2025’teki hasta tutsak raporuna göre, cezaevlerinde en az bin 412 hasta tutsak bulunuyor. Durumu ağır kabul edilen 335 tutsağın 230’u tek başına yaşamını devam ettiremiyor.

Son olarak hasta tutsak Serhat Polatsoy hakkında hazırlanan sağlık raporlarında, çelişkilerin yer alması, özensizlik, eksik tanı, yer verilmeyen hastalıkların bulunması, hasta tutsakların tedavi sürecinde karşı karşıya kaldığı sorunları gözler önüne serdi. MA’nın haberine göre, Urfa 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta tutsak yazar Mehmet Serhat Polatsoy KOAH, kronik alerjik astım ve kalp kapakçığı romatizması, alerji başta olmak üzere birçok hastalığına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Polatsoy, 29 Mayıs 2025’te götürüldüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmünoloji Polikliniği’nde hastalıklarına ilişkin damar tıkanıklığı ve alerji teşhisinde kullanılan "KOL" testinden geçirildi. Muayene sonucu, hazırlanan raporda, Polatsoy’un "cezaevi şartlarında kalmasının tıbben mümkün olmadığı" değerlendirmesi yapıldı.

DURUMU AĞIR AMA CEZAEVİNDE KALABİLİR!

Ağır hasta tutsaklardan biri de Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Hakkı Gören. Muş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 15 yıl 8 ay hapis cezası verilen Hakkı Gören, 2018’de tutuklandı. 4 yıl Edirne Cezaevi’nde tutulan Gören, 2022’den bu yana Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuluyor. Ağır hasta tutsaklar arasında bulunan Gören, hastalıklarına dair rapor düzenlemesi için bu yılın Ekim ayında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin sağlık kurulu, Gören’in duruma için 15 Ekim 2025’de düzenlediği raporda, Sekonder Parkinsonizm teşhisi koydu. Raporda, Gören’in durumunun ciddi olduğu, tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadığı, cezaevinde kalmasının tıbben uygun olmadığı, başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyeceği ve kalmasının uygun olmadığı belirtildi. Ancak, raporun devamında, Gören’in rehabilitasyon tipi cezaevine kalmasının uygun olduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda, Gören’in infazının konutta yapılabileceğinin önünde ise bir engel bulunmadığı kaydedildi.

ALINAN KARARLAR TIBBİ DEĞİL POLİTİK

Türk Tabipler Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu ve Ankara Tabip Odası (ATO) İnsan Hakları Komisyonu düzenledikleri panelde de “Cezaevlerindeki yüzde 99 engelli tutsaklara dahi ‘Cezaevlerinde kalabilir’ diyen ATK raporları tıbbi değil politik” ifadelerini kullanmıştı.