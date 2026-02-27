Hasta tutuklular için serbest bırakılma çağrısı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutsaklara ilişkin raporuna göre cezaevlerinde, 161’i kadın ve 1251’i erkek olmak üzere toplamda 1412 hasta tutsak bulunuyor.

MA'nın haberine göre hasta tutsakların serbest bırakılması Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarına rağmen “toplum güvenliği” iddiasıyla engelleniyor. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Vedat Ece, her hasta tutuklunun serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Son kararı cumhuriyet savcılıklarına bırakan kanun maddesinin değişmesi gerektiğini belirten Ece, “Meclis Komisyonu da raporunda yaşam hakkına ilişkin genel bütün kişileri içine alan bir düzenleme olması gerektiğini önerdi. Komisyonun önerisi yerine getirilirse somut, infaz eşitsizliğini ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılabilir" dedi.