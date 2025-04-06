Hasta tutuklular için tahliye çağrısı

Haber Merkezi

Hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılan eylemlerde Emre Erdem, Resul Kocatürk ve Mehmet Salih Filiz'in sağlık durumları aktarılarak tahliyeleri talep edildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, "F Oturması" eylemlerinin 680’inci haftasında Beyoğlu’nda bulunan dernek binası önünde açıklama yaptı.

Bu haftaki eylemde, Marmara Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutuklu Emre Erdem’in durumuna dikkat çekildi. “Tedavi haktır engellenemez” ve “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” pankartlarının açıldığı açıklamada, sık sık “Hasta tutsaklar serbest bırakılsın” ve “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır” sloganları atıldı.