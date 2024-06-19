Hasta tutuklular ölüme terk ediliyor

Cezaevlerindeki hasta tutuklulardan 651’i ağır olmak üzere bin 564 hasta tutsağın yaşam hakkı ATK’nin “cezaevinde kalabilir” raporlarıyla ihlal ediliyor. MATUHAYDER Başkanı Demir “Hasta tutuklular ölüme terk ediliyor” dedi.

Haber Merkezi

Hak ihlallerinin merkezi haline gelen cezaevlerinde tutulan ağır hasta tutukluların sağlık durumları gün geçtikçe ağırlaşmaya devam ediyor. MA’nın haberine göre, 651’i ağır olmak üzere bin 564 hasta tutsağın temel yaşam hakkı Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “cezaevinde kalabilir” raporlarıyla ihlal edilmeye devam ediyor. Hasta tutsakların serbest bırakılmasına dair yapılan eylem ve çağrılar iktidar tarafından görmezden gelinirken birçok ağır hasta tutuklu cezaevlerinde yaşamlarını yitiriyor.

Cezaevlerindeki hak ihlallerini değerlendiren Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (MATUHAYDER) Eşbaşkanı Dilek Sönmez Demir, “Hasta tutsaklar ölüme terk ediliyor” dedi.

‘GÖRMEZDEN GELİYORLAR’

Demir, ağır hasta tutukluların birçoğunun temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak durumda olduğuna dikkat çekti. Politik hasta tutukluların ise göz göre göre ölüme terk edildiğini söyleyen Demir, "Daha geçtiğimiz günlerde Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 'düştü' iddiasıyla hastaneye kaldırılarak ameliyat edilen Ergün Akdoğan, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bu tutsak şahsında geçmiş dönemlerde yaşamını yitiren birçok tutsak var. Bunu iktidar görmüyor mu? Örneğin; Metris Cezaevi'nde tutulan ağır hasta tutsak Abdulkadir Kuday 41 kiloya düştü. Yaşama tutunmakta ciddi şekilde zorlanan bir tutsak. İktidar politik tutsaklar üzerinden Kürt halkına gözdağı vermek istiyor. Adeta ‘Kürt'ün yaşam hakkı yoktur’ deniliyor" ifadelerini kullandı.

İktidarın politik hasta tutukluların tedavi ve tahliye edilmelerine dönük yapılan çağrılara kulaklarını kapattığını söyleyen iktidarın çifte standart politikasıyla 28 Şubat Davası'nda tutuklu yargılanan askerlerin tahliye edilmelerini hatırlatan Demir, "Kürt'e ayrı Türk’e ayrı politika uygulayamazsın. Birini yaşatırken, bir diğerini öldüremezsin.

İdare ve Gözlem Kurulu çeşitli bahanelerle tutsakların tahliyesini engelliyor. Bu kurul bağımsız değil. Kuruluşundan geldiğimiz aşamaya bakıldığında keyfi kararların verildiğini görüyoruz. Adeta hasta tutsakların yaşamlarına tehdit oluşturuyor" dedi.

Demir son olarak şunları belirtti: "Var olan baskılara karşı ortak mücadele yürütülmelidir. Kendine demokratım diyen ve vicdanı olan hiçbir kesim bu hukuksuzluk karşısında kayıtsız kalmamalıdır. Başta hasta tutsaklar olmak üzere tüm tutsakların sesini duymamız ve yükseltmemiz gerekiyor."

İKİ YILDA 120 HASTA TUTUKLU

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre cezaevlerinde en az bin 517 hasta tutuklu bulunuyor. Söz konusu verilere göre, 2022’de 78, 2023’te ise en az 42 hasta tutuklu yaşamını yitirdi.