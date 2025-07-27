‘Hasta tutuklular tahliye edilsin’

HABER MERKEZİ

Cezaevindeki hasta tutukluların yaşadığı hak ihlalleri gündemdeki yerini korurken İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir ve İstanbul Şubeleri ağır hasta tutukluların tahliye edilmesini talep etti.

İHD İzmir Şubesi’nin hasta tutsakların durumuna dikkat çekmek amacıyla iki haftada bir düzenlediği eylemde, bu hafta Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumuna dikkat çekildi.

Konak Eski Sümerbank önünde yapılan açıklamada, "Hasta mahpuslar ölüyor susma suça ortak olma" pankartı açıldı. Açıklamada konuşan İHD İzmir Şube Yöneticisi Ahmet Rodi Polat, Çalık’ın 4 aylık sürede yaklaşık 18 kilo kaybettiğini söyledi. Polat, "Akut lösemi ve lenfoma hastalığının nüks etme ihtimalinin güçlendiği tespit edilmiş olmasına rağmen serbest bırakılmamakta, bu durum sağlığı yanında yaşamına da ağır tehdit oluşturmaktadır” dedi.

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu da Marmara 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta tutsak Mehmet Edip Taşar’ın sağlık durumuna dikkat çekti. Taşar’ın sağlık durumu aktaran İHD üyesi Gülseren Yoleri, “17 defa anjiyo olan ve 6 damarına stent takılan Taşar, her an yeni kalp krizi riski ile yaşıyor. Buna rağmen tansiyon ve şeker seviye ölçümleri dahi düzenli olarak takip edilmiyor. Bazen günlerce yatağından çıkamayacak kadar hastalanıyor ve ancak çok gerekli olduğunda arkadaşlarının desteğiyle ayağa kaldırılabiliyor. Ancak tekerlekli sandalye ile hareket edebildiğinden zaman zaman avukat görüşlerine dahi çıkamıyor” diye konuştu. Yoleri, Taşar’ın tedavi hakkı için tahliyesini istedi.