Hasta tutuklular tedaviye erişemiyor

HABER MERKEZİ

Ülkede cezaevinde hasta tutukluların yaşadığı hak ihlalleri sürüyor. Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana Kürkçüler F Tipi, Osmaniye 2 No'lu T Tip ile Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli cezaevleri ağır hasta tutukluların durumlarıyla dikkat çekiyor.

Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği’nin (AATUHAY-DER) raporlarına göre, söz konusu 3 cezaevinde hasta tutukluların tedavileri engelleniyor. Aynı raporlara göre, tedaviye erişimleri engellenen hasta tutuklulardan kimisi görme, kimisi yürüme yetisini yitirdi. "Cezaevinde kalamaz" raporu verilen bazı tutuklular da hâlâ cezaevinde tutuluyor.

412 HASTA TUTUKLU VAR

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) raporuna göre, cezaevlerinde 335'i ağır en az bin 412 hasta tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, cezaevlerinde 24 Temmuz 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında bin 26 adli ve siyasi tutuklu yaşamını yitirdi.

TAHLİYE EDİLMEDİLER

MA’nın haberine göre Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ağır hasta tutuklu Kemal Özelmalı, böbrek yetmezliği bulunan ve Wernicke-Korsakoff hastası olmasına karşın pandemi sürecinde tedavisi engellendi. Beyninde teşhisi yapılamayan yumrular oluşmaya başlayan Özelmalı’da MS hastalığı olabileceği görüşü dile getirilse de ağız içi aramaya dayatmasına karşı çıkması nedeniyle tedavisi engelleniyor. Aynı cezaevinde tutulan diğer bir hasta tutuklu Mehmet Özen, ekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor. Aynı cezaevinde tutulan 71 yaşındaki Ramazan Doğanay’ın ise şizofreni, koah, astım, kalp ve böbrek hastalıkları bulunuyor.

'CEZAEVİNDE KALAMAZ'

Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan 74 yaşındaki hasta tutuklu Celal Ercan, Adli Tıp Kurumu’nca (ATK) verilen "cezaevinde kalamaz" raporu verilmesine karşın tahliye edilmiyor. Aynı cezaevinde tutulan ve gözünü kaybeden Kendal Barut’un beyin kanaması sonrası hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde de benzer tablolar söz konusu. Kalp damarları yüzde 45 tıkalı olan Ahmet Oğuz, kalbine yakın ilerleyen bir şarapnel parçasıyla yaşayan Kasım Balta ile tek böbrekle yaşamını sürdüren Bahoz Cin, tedavi hakkına erişemeyen ağır hasta mahpuslar arasında yer alıyor.