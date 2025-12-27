Hasta tutuklular tedaviye erişemiyor

Ülkede cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri sürüyor. Van Barosu Cezaevi Komisyonu Üyesi Avukat Halil Kaya, cezaevlerinde inceleme yapmak üzere Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TUHAY-DER) ile 6 aylık periyotlarla raporlar hazırladıklarını kaydetti. Kaya, hasta tutukluların sağlık hakkına erişimde sorunlar yaşadığına dikkat çekti.

Verilerin kendilerine "sağlıklı şekilde ulaşmadığını" belirten Kaya, "Bütün hasta tutsakların hastalıklarının ne olduğu ve sayısına ilişkin net bir verimiz yok. Sebebi ise, bakanlığın hasta tutsaklara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmıyor olmasıdır’’ dedi.

Kaya, "Hasta tutsaklar tedaviye erişimde büyük sorun yaşıyor. Kendini hastaneye sevk ettirebilen hasta daha sonra ring araçlarıyla hastaneye sevk ediliyor. Bazen ağız içi dayatmalara maruz bırakılıyor. 2 yıldır sırf bu uygulamalardan dolayı sağlık hakkına erişemeyen hasta tutsaklar mevcut" ifadelerini kullandı.