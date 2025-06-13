Hasta tutukluları serbest bırakın çağrıları büyüyor

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi, hasta tutuklu Felem Aker'in tahliye edilmesi talebiyle açıklama yaptı. Açıklamada konuşan İHD Hakkari Şube Eş Başkanı Sibel Çapraz, Van T Tipi Cezaevi'nde tutulan Aker'in cezaevinde koğuş arkadaşlarının desteğiyle yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) Aker hakkında “Cezaevinde kalabilir” raporu verdiğini anımsatan Çapraz, "ATK tamamen taraflı bir tutumla hasta mahpusların hayatını riske atmaktadır. Cezaevleri ölüm evleri olmasın, hasta mahpusların özgürce tedavi haklarına erişmesinin önündeki engelleri kaldırın ve hasta mahpusları serbest bırakın" diye konuştu. Meclis’te kabul edilen 10. Yargı Paketi’nin beklentinin çok gerisinde kaldığını belirten Çapraz, cezaevlerinde 412 hasta tutuklunun olduğuna ve bunlardan 355’inin durumun ağır olduğuna vurgu yaptı.