Hasta tutuklunun yaşam hakkını bile ihlal ettiler

Haber Merkezi

Tahliye kararı verildiği gün Epilepsi geçirerek yaşamını yitiren tutsak Serhat Temizer için Van Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUHAY-DER), İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) Temsilciliği, SES Van Şubesi, Van Tabip Odası ve Emekli-Sen Derneği ortak imzayla açıklama yapıldı.

MA’nın haberine göre, Baro binasında yapılan açıklamada konuşan Van Tabip Odası Temsilcisi Hüseyin Yaviç, Cezaevi İdaresi’nin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmediğini bu nedenle Temizer’in ölüme neden olduklarını kaydetti.

Dosyadaki ATK raporlarına rağmen cezaevinin Temizer’i hücreye koymasının ihlal ve hukuksuz olduğunu söyleyen Yaviç, bulunduğu ilçede cezaevi olmasına rağmen, Temizer’in ring aracında zorlayıcı şartlarla Van’a götürülmesinin yaşam hakkının ihlaline sebebiyet verdiğini vurguladı.