Hasta tutukluya kelepçeli muayene

Haber Merkezi

İstanbul’da 26 Kasım 2024 tarihinde gözaltına alınan ve “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak Marmara 5 No’lu Cezaevine konulan 78 yaşındaki İsa Özğan, sağlık sorunları nedeniyle yaşamını tek başına idame ettiremiyor. Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürülen Özğan’ın sonuçları henüz çıkmadı.

İsa Özğan

Özğan’ın avukatı Ferat Boğatekin, Kampüs Hastanesi’ne tedavi için götürülen İsa Özğan’a kelepçeli muayene dayatıldığını ve jandarma tarafından tutukluya hakaret edildiğini dile getirdi. Özğan’ın oğlu İzzet Özğan babasının tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.