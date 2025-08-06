Hasta tutukluya ölüm tehdidi Meclis’e taşındı

Haber Merkezi

Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan kalp hastası Semra Akgül’e dair yapılan ölüm tehdidi Meclis’e taşındı. DEM Partili milletvekilleri Nevroz Uysal Aslan ve Adalet Kaya, anjiyo için hastaneye sevk edilen Akgül hakkında görevli askerlerin “Bunu ortadan kaldıralım” dediği iddialarına yönelik soru önergesi verdi.

Milletvekilleri, bu sözlerin ardından hastanede yatışı yapılmış olmasına rağmen Akgül’ün gece apar topar cezaevine geri götürüldüğüne dikkat çekti. Tehdit sözlerini sarf ettiği ileri sürülen askerler ifadelerinde “şaka yaptıklarını” öne sürdü.

Milletvekilleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdikleri soru önergesinde, hasta mahpusların sağlık hakkına erişiminin engellenmesi, cezasızlık politikalarının yaygınlaşması ve provokatif söylemlerin, sistematik hak ihlallerine işaret ettiği vurgulandı.