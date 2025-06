Hasta tutukluya revirde ameliyat önerdiler iddiası

Cezaevlerinde hasta tutukluların yaşadığı hak ihlalleri katlanarak devam ediyor. MA’nın haberine göre beynin damarında baloncuk bulunan hasta tutuklu Mahsum Yüksekbağ, revirde ameliyatı kabul etmediği için tedaviye erişemiyor.

Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Yüksekbağ, hastanede “kelepçeli” tedaviyi kabul etmediği için ameliyat olamadı. Anne Sariya Yüksekbağ, tedavi koşullarının oluşturulması ve ameliyatının yapılması için Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Anne Yüksekbağ, doktorların kistin her an patlayabileceği riski taşıdığını söyledi. Yüksekbağ, “Oğlum kelepçeli ameliyatı kabul etmeyince cezaevinin bodrum katında bulunan revirde ameliyat edilebileceği söylenmiş. Oğlum her ikisini de kabul etmemiş. Doktor da zaten cezaevinde ameliyatın yapılmasını riskli buluyor ve kabul etmiyor" dedi.

TAHLİYE TALEBİ

Öte yandan İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır kalp hastası Fatma Tokmak’ın tahliyesi için yeni bir başvuruda bulunuldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) sağlık raporlarını inceleyerek, “cezaevinde kalamaz” raporu verdiği Tokmak hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) 2022 yılında “cezaevinde kalabilir” raporu verdi. Tokmak’ın avukatları, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, ATK’nin yeniden değerlendirilmesini istendi. Ayrıca Tokmak’ın infazının ertelenmesi de talep edildi.